Cum arată țintarul Ligii 1 Futsal

Publicat marți, 12 august 2025, ora 23:04,
Marți, de la ora 12:00, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a țintarului Ligii 1 Futsal pentru sezonul 2025-2026, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Componența Ligii 1 Futsal Casa Pariurilor pentru sezonul 2025-2026 este următoarea (în paranteză a fost trecut numărul atribuit fiecărei echipe prin tragere la sorți corespunzător Tabelei Berger):

  • CS United Galați (1);
  • FK Odorheiu Secuiesc (5);
  • CSM Târgu Mureș (8);
  • ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe (3);
  • CS Luceafărul Buzău (7);
  • ACS Mausoleul Mărășești (4);
  • ACS West Deva (2);
  • ACS Autobergamo Deva (6).

Programul Ligii 1 Futsal Casa Pariurilor în sezonul 2025-2026

 Etapa 1

CS UNITED GALAȚI – CSM TÂRGU MUREȘ

ACS WEST DEVA – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU

ACS SEPSI SIC – ACS AUTOBERGAMO DEVA

ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – FK ODORHEIU SECUIESC

Etapa 2

CSM TÂRGU MUREȘ – FK ODORHEIU SECUIESC

ACS AUTOBERGAMO DEVA – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI

CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS SEPSI SIC

CS UNITED GALAȚI – ACS WEST DEVA

Etapa 3

ACS WEST DEVA – CSM TÂRGU MUREȘ

ACS SEPSI SIC – CS UNITED GALAȚI

ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU

FK ODORHEIU SECUIESC – ACS AUTOBERGAMO DEVA

Etapa 4

CSM TÂRGU MUREȘ – ACS AUTOBERGAMO DEVA

CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – FK ODORHEIU SECUIESC

CS UNITED GALAȚI – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI

ACS WEST DEVA – ACS SEPSI SIC

Etapa 5

ACS SEPSI SIC – CSM TÂRGU MUREȘ

ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – ACS WEST DEVA

FK ODORHEIU SECUIESC – CS UNITED GALAȚI

ACS AUTOBERGAMO DEVA – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU

Etapa 6

CSM TÂRGU MUREȘ – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU

CS UNITED GALAȚI – ACS AUTOBERGAMO DEVA

ACS WEST DEVA – FK ODORHEIU SECUIESC

ACS SEPSI SIC – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI

Etapa 7

ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – CSM TÂRGU MUREȘ

FK ODORHEIU SECUIESC – ACS SEPSI SIC

ACS AUTOBERGAMO DEVA – ACS WEST DEVA

CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – CS UNITED GALAȚI

Etapa 8

CSM TÂRGU MUREȘ – CS UNITED GALAȚI

CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS WEST DEVA

ACS AUTOBERGAMO DEVA – ACS SEPSI SIC

FK ODORHEIU SECUIESC – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI

Etapa 9

FK ODORHEIU SECUIESC – CSM TÂRGU MUREȘ

ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – ACS AUTOBERGAMO DEVA

ACS SEPSI SIC – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU

ACS WEST DEVA – CS UNITED GALAȚI

Etapa 10

CSM TÂRGU MUREȘ – ACS WEST DEVA

CS UNITED GALAȚI – ACS SEPSI SIC

CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI

ACS AUTOBERGAMO DEVA – FK ODORHEIU SECUIESC

Etapa 11

ACS AUTOBERGAMO DEVA – CSM TÂRGU MUREȘ

FK ODORHEIU SECUIESC – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU

ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – CS UNITED GALAȚI

ACS SEPSI SIC – ACS WEST DEVA

Etapa 12

CSM TÂRGU MUREȘ – ACS SEPSI SIC

ACS WEST DEVA – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI

CS UNITED GALAȚI – FK ODORHEIU SECUIESC

CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS AUTOBERGAMO DEVA

Etapa 13

CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – CSM TÂRGU MUREȘ

ACS AUTOBERGAMO DEVA – CS UNITED GALAȚI

FK ODORHEIU SECUIESC – ACS WEST DEVA

ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – ACS SEPSI SIC

Etapa 14

CSM TÂRGU MUREȘ – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI

ACS SEPSI SIC – FK ODORHEIU SECUIESC

ACS WEST DEVA – ACS AUTOBERGAMO DEVA

CS UNITED GALAȚI – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU

