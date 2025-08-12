Cum arată țintarul Ligii 1 Futsal
Marți, de la ora 12:00, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a țintarului Ligii 1 Futsal pentru sezonul 2025-2026, se arată pe site-ul oficial al echipei.
Componența Ligii 1 Futsal Casa Pariurilor pentru sezonul 2025-2026 este următoarea (în paranteză a fost trecut numărul atribuit fiecărei echipe prin tragere la sorți corespunzător Tabelei Berger):
- CS United Galați (1);
- FK Odorheiu Secuiesc (5);
- CSM Târgu Mureș (8);
- ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe (3);
- CS Luceafărul Buzău (7);
- ACS Mausoleul Mărășești (4);
- ACS West Deva (2);
- ACS Autobergamo Deva (6).
Programul Ligii 1 Futsal Casa Pariurilor în sezonul 2025-2026
Etapa 1
CS UNITED GALAȚI – CSM TÂRGU MUREȘ
ACS WEST DEVA – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU
ACS SEPSI SIC – ACS AUTOBERGAMO DEVA
ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – FK ODORHEIU SECUIESC
Etapa 2
CSM TÂRGU MUREȘ – FK ODORHEIU SECUIESC
ACS AUTOBERGAMO DEVA – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI
CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS SEPSI SIC
CS UNITED GALAȚI – ACS WEST DEVA
Etapa 3
ACS WEST DEVA – CSM TÂRGU MUREȘ
ACS SEPSI SIC – CS UNITED GALAȚI
ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU
FK ODORHEIU SECUIESC – ACS AUTOBERGAMO DEVA
Etapa 4
CSM TÂRGU MUREȘ – ACS AUTOBERGAMO DEVA
CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – FK ODORHEIU SECUIESC
CS UNITED GALAȚI – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI
ACS WEST DEVA – ACS SEPSI SIC
Etapa 5
ACS SEPSI SIC – CSM TÂRGU MUREȘ
ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – ACS WEST DEVA
FK ODORHEIU SECUIESC – CS UNITED GALAȚI
ACS AUTOBERGAMO DEVA – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU
Etapa 6
CSM TÂRGU MUREȘ – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU
CS UNITED GALAȚI – ACS AUTOBERGAMO DEVA
ACS WEST DEVA – FK ODORHEIU SECUIESC
ACS SEPSI SIC – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI
Etapa 7
ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – CSM TÂRGU MUREȘ
FK ODORHEIU SECUIESC – ACS SEPSI SIC
ACS AUTOBERGAMO DEVA – ACS WEST DEVA
CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – CS UNITED GALAȚI
Etapa 8
CSM TÂRGU MUREȘ – CS UNITED GALAȚI
CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS WEST DEVA
ACS AUTOBERGAMO DEVA – ACS SEPSI SIC
FK ODORHEIU SECUIESC – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI
Etapa 9
FK ODORHEIU SECUIESC – CSM TÂRGU MUREȘ
ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – ACS AUTOBERGAMO DEVA
ACS SEPSI SIC – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU
ACS WEST DEVA – CS UNITED GALAȚI
Etapa 10
CSM TÂRGU MUREȘ – ACS WEST DEVA
CS UNITED GALAȚI – ACS SEPSI SIC
CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI
ACS AUTOBERGAMO DEVA – FK ODORHEIU SECUIESC
Etapa 11
ACS AUTOBERGAMO DEVA – CSM TÂRGU MUREȘ
FK ODORHEIU SECUIESC – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU
ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – CS UNITED GALAȚI
ACS SEPSI SIC – ACS WEST DEVA
Etapa 12
CSM TÂRGU MUREȘ – ACS SEPSI SIC
ACS WEST DEVA – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI
CS UNITED GALAȚI – FK ODORHEIU SECUIESC
CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – ACS AUTOBERGAMO DEVA
Etapa 13
CS LUCEAFĂRUL BUZĂU – CSM TÂRGU MUREȘ
ACS AUTOBERGAMO DEVA – CS UNITED GALAȚI
FK ODORHEIU SECUIESC – ACS WEST DEVA
ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI – ACS SEPSI SIC
Etapa 14
CSM TÂRGU MUREȘ – ACS MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI
ACS SEPSI SIC – FK ODORHEIU SECUIESC
ACS WEST DEVA – ACS AUTOBERGAMO DEVA
CS UNITED GALAȚI – CS LUCEAFĂRUL BUZĂU