Cum arată topul academiilor de fotbal din România

Care sunt cele 15 academii care în clasificarea națională 2025 au avansat în ierarhie față de poziția din 2024, iar clasarea din 2024 a fost superioară celei din 2023, se arată pe site-ul oficial al celor de la LPF.

Farul Constanța și Csikszereda Miercurea Ciuc își păstrează din 2023 până azi pozițiile unu și doi în clasificarea academiilor din România organizată anual de FRF, una în care se regăsesc 124 de entități sportive, ca și în 2024, dar cu nouă mai multe decât în 2023, startul perioadei de referință pentru demersul nostru comparativ.

Există trei cluburi care au avut traiectorie pozitivă pe acest interval, dar fără a avea o creștere continuă la nivel de poziționare în ierarhie. Academia de Fotbal Viitorul Cluj a terminat pe locul 7 (2023), a rămas pe această poziție în 2024 iar în topul pe acest an a prins podiumul, locul 3!

Steaua București a avansat de pe poziția 10 (2023) pe poziția 9 (2024), unde a rămas în acest an, în vreme ce ACS Alma Sibiu s-a menținut doi ani la rând pe locul 40, urcând anul acesta o poziție, până pe locul 39.

Dar care sunt cele 15 entități sportive și cluburi cu creștere continuă, de la an la an, din 2023 până azi, raportat la topul național al academiilor?

De la Rapid București la Unirea Bascov

În ordinea clasării lor din 2023, avem următoarele evoluții remarcabile, cu prima poziție reprezentând anul de referință, urmat de clasarea din 2024 și cea din acest an: