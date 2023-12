Cum au decurs negocierile dintre Florin Bratu și Dinamo: ”Eu am luat decizia!”

Ovidiu Burcă a plecat de la Dinamo, chiar înainte de finalul anului.

În locul lui, a fost numit Zeljo Kopic, care a debut deja la Dinamo.

Dinamo a negociat cu Florin Bratu și a dezvăluit cum a decurs discuția cu șefii lui Dinamo.

”Am vorbit despre strategie, despre cum văd eu lucrurile. Nu am fost numai eu. S-au comportat în regulă cu mine. După ce am vorbit două ore, a rămas că ne auzim la telefon. M-a sunat Andrei Nicolescu și mi-a spus că decizia lor este un antrenor străin.

Eu am luat decizia de a merge la discuții pentru că am primit sute de mesaje de la suporteri. Am simțit energia lor. Toate mesajele erau: ”Mitraliera noastră, vino acasă și salvează-ne!”. S-au comportat în regulă, nu am ce să le reproșez. Nu am simțit (n.r. că am fost folosit).”, a declarat Florin Bratu, la Fotbal Club.