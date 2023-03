Cum au primit Darius Olaru și Adrian Șut vestea demisiei lui Leo Strizu: ”Toate deciziile astea sunt contra noastră!”

Antrenorul echipei FCSB, Leonard Strizu, a anunţat joi seara, după victoria obţinută în meciul cu Petrolul de către bucureşteni, că va demisiona din funcţia deţinută la gruparea din Berceni.

Jucătorii de la FCSB nu știau ce intenții are antrenorul.

”Da, acum am aflat și eu. Nu știu, așteptăm pe cineva în continuare dacă dânsul și-a dat demisia. Nu știu încă nimic. Cine știe, poate se răzgândește și va continua lângă noi.

Din păcate, pentru noi, toate deciziile astea sunt contra noastră, dar noi încercăm să ne facem treaba pe teren și să obținem victorii. Toți ne dorim foarte mult să câștigăm titlul în acest an, vom vedea dacă vom reuși”, a spus Darius Olaru.

”Nu știu ce să vă zic. Acum, când veneam la zona mixtă, am aflat și eu. Nu știu ce să zic, nu știu dacă a anunțat pe cineva în vestiar. Nu am simțit absolut nimic. Nu, pentru că trebuia să fim concentrați la meci. Nu, acum, după meci, nu s-a spus nimic. Nu știu, nu am fost atent.

E bine că trecem printr-o perioadă foarte bună, asta este situația, nu depinde de noi, trebuie să ne facem treaba. Pinti este foarte important pentru noi, ne ajută foarte mult”, a transmis Adrian Șut, marcator cu Petrolul.