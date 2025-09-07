Cum decurge recuperarea lui Cristi Ignat. Anunțul Rapidului

Rapid a anunțat prin intermediul site-ului oficial, cum decurge recuperarea lui Cristi Ignat.

Fotbalistul a oferit și mai multe declarații despre perioada dificilă din cariera lui.

”Cristian Ignat, trece printr-o perioadă diferită, dar extrem de importantă pentru cariera lui. După operația la umăr suferită în iulie, tânărul de 22 de ani se află într-un proces intens de recuperare și se pregătește să revină pe teren.

„Mă simt bine, fac progrese zilnic și abia aștept să revin pe teren. Este greu nu doar fizic, ci și psihic, mai ales când merg la meciuri și nu pot fi alături de colegi pe gazon. Încerc însă să rămân pozitiv și să mă concentrez pe proces”, a povestit Cristi.

Problemele la umăr nu au apărut brusc, ci îl urmăreau din perioada în care a fost împrumutat în liga a doua la CS Mioveni„Îmi sărea umărul aproape lunar, dar continuam să joc cu dureri, pentru că îmi doream enorm să fiu pe teren. Am tras până la Euro U21, iar apoi am decis că trebuie să mă operez. Sunt sigur că a fost decizia corectă.”.

Programul lui zilnic este mai încărcat decât în perioadele de antrenament normal: „Stau și cinci-șase ore la recuperare. Mă ajută să nu am timp să mă gândesc la accidentare, ci doar la revenire. Vreau să fiu mai bun decât înainte, mai încrezător și mai pregătit. Nu vreau să se vadă că am lipsit.”

Ignat este la Rapid din 2018 și a purtat banderola de căpitan încă din Liga 2. A crescut alături de club și își dorește să contribuie din nou pe teren la parcursul echipei: „Îmi place foarte mult stilul de joc și de-abia aștept să fiu din nou lângă colegi. Vreau să demonstrez că pot fi mai bun după această accidentare.””, se arată pe site-ul oficial al Rapidului.