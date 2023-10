Cum decurge relația cu Adrian Mititelu! Florin Costea a dat cărțile pe față despre fostul său patron: „Am avut nervii tari!”

Florin Costea, atacantul de 38 de ani, a evoluat la FCU Craiova în perioada 2005-2011. Jucătorul a vorbit recent despre relația cu Adrian Mititelu.

Se pare că Florin a reușit să-i reziste fostului său patron, deși este cunoscut pentru capriciile sale. Iată ce a spus despre finanțatorul oltenilor.

„Am avut nervii tari!”

„Am urmărit ce se întâmplă acolo. Obiectivul este primele 6, dar la Craiova e foarte greu și pentru un antrenor și pentru un jucător. Există presiune și din partea patronului, a suporterilor și trebuie să ai nervii tari ca să te impui acolo. Nu e ușor pentru nimeni, e foarte greu să joci la Craiova.

Eu am avut o relație foarte bună cu Adrian Mititelu și am în continuare. Eu unul îmi făceam treaba, am avut nervii tari. Eu jucam, am fost un jucător care nu prea se uita în stânga sau în dreapta. Îmi vedeam de jocul meu”, a spus Florin Costea, pentru Digisport.ro