Cum era să comită Adrian Mutu greşeala carierei: ,,Giovanni mi-a zis că nu sunt sănătos”

Adrian Mutu (43 de ani) a povestit care era greşeala carierei pe care era să o comită cu mult timp în urmă în cariera sa de fotbalist profesionist.

Totul se întâmpla în sezonul 2000/2001. Briliantul era gata să renunţe la fortbalul mare şi să plece din Serie A. Acesta îşi dorea să se întoarcă la Dinamo de la Verona, însă Giovanni Becali, impresarul jucătorului de aunci nu a fost de acord cu aceată revenire în România.

Ulterior, lucrurile s-au aşezat pentru Adrian Mutu, iar fotbalistul a prins apoi transferuri impresionate la Parma, Chelsea, Juventus sau Fiorentina.

,,Aveam 22 de ani. Au o mentalitate de provincie la Verona. Am trecut prin diverse lucruri acolo, mă certau, că de ce dau, de ce driblez… La un moment dat m-a sunat tata și m-a întrebat cum este acolo și i-am spus că îmi era mai greu să lucrez cu ăștia de la Verona decât cu ăia de la Inter, când ar trebui să fie invers.

Atunci l-am sunat pe Giovanni Becali, care era impresarul meu pe vremea aia, și i-am spus: `Vin acasă!`. Și el mi-a spus: `Bă, ești nebun? Cum să vii acasă?`. Am așteptat pauza de iarnă, am făcut Revelionul și după nu m-am mai dus (la Verona). I-am spus lui Giovanni că vreau să mă întorc la Dinamo. Mi-a zis că nu sunt sănătos și să mai stau la Verona.

M-am întors și antrenorul a mai stat două etape, era Attilio Perotti, avea o mentalitate învechită. Apoi a venit Alberto Malesani, cu care m-am înțeles foarte bine și pe care îl respect foarte mult. Mi-a schimbat viața în Italia, a câștigat Cupa UEFA cu Parma. A știut cum să mă ia, a crezut în mine și m-am repus pe picioare, apoi în sezonul următor `am demolat`, după 6 luni m-a dorit Juventus.

Am ajuns apoi la Parma pe 12 milioane. Acolo a fost ceva senzațional, am plecat pe 22 de milioane. Am dat 36 de goluri în campionat și în cupe în toate competițiile. Apoi am plecat la Chelsea”, a declarat Adrian Mutu, în podcastul ,,La Mijloc”.

