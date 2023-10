Cum explică Liviu Ciobotariu eșecul cu Poli Iași: ”Este cea mai neagră situație din istoria clubului!”

Echipa Poli Iaşi a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Sepsi OSK, într-un meci restanţă din etapa a şaptea a Superligii. Covăsnenii au ratat un penalti şi au avut un gol anulat de VAR.

La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații.

El a încercat să explice forma slabă a lui Sepsi.

”Este cea mai neagră situație din istoria clubului Sepsi. Nu s-a mai trăit asemenea moment. Este clar că este o situație dificilă și delicată în același timp. Trăim un vis urât și parcă nu putem să ne trezim. Este dezamăgire pentru fani, staff și conducere.

Nu am arătat rău ca exprimare de joc, față de celelalte meciuri pe care le-am pierdut. Am avut ocazii din doi-trei metri pe care le-am ratat. Am avut penalty ratat. Cam același lucru s-a întâmplat la Universitatea Cluj. Este o situație grea. Știu că presiunea este mare și apasă pe umerii jucătorilor, al staff-ului”, a declarat Ciobotariu la flash-interviu.

”Nu sunt abilitat să vorbesc despre arbitrii, ei știu ce e mai bine de făcut, mai ales că avem și VAR, dar maniera nu mi s-a părut corectă. La mijlocul terenului au fost niște faulturi care le-au dat total anapoda. Varga este lovit cu capul în gură și nimic.

După avem lovitură liberă la faza golului pe care l-am încasat. La următoarea fază la fel s-a întâmplat, în stânga a fost fault și după s-a reluat meciul. Nu vreau să iau din meritele celor de la Iași, au jucat bine îi felicit. Au fost lucruri care nu au fost normale.

La faza folului nu am înțeles. Din VAR nu s-a putut lua o decizie și după vine centralul și decide. Validezi golul, începi meciul de la centru și după zici că e ofsaid. Nu înțeleg de ce ești la VAR dacă nu poți să iei o decizie”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.

”Atât i-am spus și am fost foarte dezamăgit pentru că a fost primul cartonaș galben pe care l-am luat în cariera mea de 17 ani. Atât i-am spus: ‘De ce a lăsat la faza golului și la faza noastră a dat fault’.

Orice antrenor în momentul în care nu are rezultate are postul în pericol. În momentul acesta conducerea se gândește să te înlocuiască, fac tot ceea ce posibil să duc echipa unde îi este locul. Acum nu iese nimic, parcă suntem într-un film de groază și parcă nu putem ieși.

Antrenorul plătește nota de plată chiar dacă echipa are un randament mai bun față de ceea ce s-a întâmplat în meciurile trecute. În momentul în care nu câștigi, primul care este tras la răspundere este antrenorul. Nu meritam să pierdem azi. Așa este la fotbal”, a încheiat Ciobotariu.