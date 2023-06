Cum l-a convins Dinamo pe Hakim Abdallah să semneze: ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit aici!”

Dinamo a realizat primul transfer înainte de startul SuperLigii.

Astfel, Hakim Abdallah este noul jucător al echipei, iar fotbalistul din Madagascar a efectuat vizita medicală și va merge alături de noii săi coechipieri în cantonamentul din Slovenia.

Recent, jucătorul a dezvăluit motivul pentru care a ales să vină la Dinamo.

”Nu a fost o surpriză pentru mine oferta de la Dinamo. Când ești fotbalist îți dorești să joci pentru o asemenea echipă, pentru club mare ca acesta. Sunt foarte fericit să fiu aici și de abia aștept să încept cu echipa.

Sunt foarte fericit pentru mine, pentru că s-a interesat Dinamo. Prietenii mei mi-au zis: ‘da, trebuie să te duci acolo pentru că Dinamo este din capitala României și o să îți placă orașul’.

(n.r. dacă a văzut clipuri pe internet) Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit aici. Nu trebuie să spui prea multe cuvinte pentru a veni la Dinamo. Am urmărit primul lor meci împotriva lui FC Argeș și e ciudat pentru că am urmărit meciul lor înainte ca Dinamo să îl contacteze pe agentul meu. Este chiar o poveste ciudată. Am urmărit primul lor meci, când au câștigat cu 6-1 și chiar le spuneam prietenilor mei…’wow, aș vrea să joc acolo’”, a declarat Hakim Abdallah pentru www.sport.ro și PRO TV.

Abdallah a bifat 10 meciuri în naţionala Madagascarului şi a reuşit să marcheze un gol.

Fotbalistul este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 200.000 de euro.