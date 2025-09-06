Cum l-a descris Javier Zanetti pe Cristi Chivu: ”Mi-a fost ca un frate!” Verdictul despre Mircea Lucescu

Javier Zanetti, legendarul căpitan și actualul vicepreședinte al lui Inter Milano, l-a elogiat pe fostul său coechipier, Cristi Chivu, și este convins că va avea rezultate excepționale în postura de antrenor.

Argentinianul a vorbit despre relația specială pe care au construit-o de-a lungul timpului și a subliniat ce tip de om este Chivu.

De asemenea, Zanetti l-a lăudat pe Mircea Lucescu pentru calitățile sale de antrenor.

„Am jucat cu Cristi Chivu. Dincolo de faptul că mi-a fost coechipier, mi-a fost un frate, pentru că am trăit împreună momente minunate. Am câștigat foarte multe trofee.

Este genul de om despre care știi că va fi mereu acolo, și în momentele grele, și în cele bune. E mereu prezent. Cristian este acest tip de om, transmite toată pasiunea lui. Pe lângă ideile sale tactice, el reușește să transmită toată pasiunea jucătorilor săi și, în opinia mea, va avea o carieră de antrenor de succes”, a spus Zanetti la Antena 1.

„Lucescu este un mare antrenor. Îmi amintesc antrenamentele lui, mereu cu mingea, era înaintea multor altora. Era o persoană directă, onestă, loială, cu o mare cultură fotbalistică. O amintire foarte frumoasă”, a încheiat Zanetti.