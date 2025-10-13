Cum l-a numit Ilie Dumitrescu pe Ianis Hagi, după ce a adus victoria cu Austria

România face pași importanți spre Campionatul Mondial 2026, iar Ilie Dumitrescu a oferit un verdict clar despre rolul lui Ianis Hagi în echipa națională.

Tricolorii au obținut o victorie crucială în preliminariile CM 2026, învingând Austria cu 1-0 pe Arena Națională, golul decisiv fiind marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5. Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan și a fost prezent în centrul jocului, atât în acest duel, cât și în partida amicală cu Moldova (2-1), ambele partide desfășurate la București.

Ilie Dumitrescu, fost mare internațional român, a lăudat maturitatea și implicarea lui Ianis, descriindu-l ca un lider care trage echipa după el:

„Căpitanul Ianis Hagi are maturitate. Are soluția înainte să vină mingea la el. Văd un jucător care trage echipa după el. Ce a lipsit în ultima vreme la echipa națională a fost prezența lui”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.