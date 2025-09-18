Cum o așteaptă olandezii pe FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Nu este vorba că nu li se permite să intre în oraș”

În prima etapă din faza principală a Europa League, FCSB va juca pe terenul lui Go Ahead Eagles. Meciul este programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.

Olandezii, anunț pentru fanii FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Bart Ellenbroek, administratorul centrului orașului Deventer, a vorbit despre pregătirile din oraș pentru vizita campioanei României. Autoritățile batave nu își doresc incidente între fanii românii și cei olandezi, motiv pentru care au luat mai multe măsuri de precauție.

Fanii roș-albaștrilor vor fi așteptați în afara centrului orașului pentru a-și procura biletele. Românii vor avea însă posibilitatea să și viziteze dacă își vor dori acest lucru.

„Vom primi fanii români la berăria DAVO din oraș. Este în afara centrului, dar totuși situată în apropiere de centru. Ne gândim la De Scheg.

Nu este vorba că oamenilor nu li se permite să intre în oraș. Acest lucru s-a întâmplat și înainte de meciul cu Brann Bergen”, a declarat Bart Ellenbrook, potrivit .