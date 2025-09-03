Cum pierde Barcelona milioane de euro din cauza lui Mika Faye

Forma slabă a fostului jucător al echipei de rezervă Blaugrana, acum împrumutat la Cremonese, pune în pericol câștiguri de capital semnificative pentru club.

Prestația slabă a lui Faye la Rennes a dat peste cap planurile echipei catalane

FC Barcelona a intrat în „Deadline Day” în ceea ce privește aducerile de jucători, dar ochii erau ațintiți asupra unuia dintre foștii ei jucători. Mika Faye, care a părăsit clubul acum un an, a fost împrumutat la nou-promovata Cremonese până la sfârșitul sezonului.

Tranzacția tânărului fundaș de la Rennes, Franța, include o opțiune de cumpărare de 10 milioane de euro, ceea ce nu generează prea mult entuziasm la Barça.

Când jucătorul senegalez a decis să plece din Spania pentru Franța, clubul catalan a primit 10,3 milioane de euro pentru transfer, dar, crezând în potențialul jucătorului, și-a oprit un câștig de 30% dintr-o vânzare viitoare, plus o opțiune de răscumpărare pentru mai mult decât dublul prețului de vânzare.

Cu toate acestea, prestația slabă a lui Faye la Rennes a dat peste cap planurile unei echipe care spera să-și crească semnificativ veniturile după plecarea sa și, deocamdată, pare să fie nevoită să se mulțumească cu mai puțin.

Cremonese reprezintă noua oportunitate a lui Faye

Faye nu a avut minutele la care se aștepta în sezonul trecut. După ce a jucat regulat în prima jumătate a stagiunii sub conducerea lui Jorge Sampaoli, demiterea argentinianului și sosirea lui Habib Beye l-au dat deoparte: a jucat doar de trei ori în tot anul 2025.

De fapt, antrenorul l-a mustrat pe fundaș într-o conferință de presă: „Este un jucător care trebuie să arate puțin mai mult dinamism în timpul săptămânii, la antrenamente. Este foarte priceput cu mingea, dar uneori este neatent”.

Cremonese reprezintă noua oportunitate a lui Faye în prima ligă. „Grigiorossi” au revenit în Serie A după o absență de doi ani, iar startul lor nu putea fi mai bun: două victorii în două meciuri.

Senegalezul se va regăsi într-un grup plin de veterani – precum Jamie Vardy, „El Mudo” Vázquez și Antonio Sanabria – și cu un rol mai important decât cel pe care l-a avut la Rennes.

Acum, Barcelona se confruntă cu o problemă cu două necunoscute: interesele lor financiare cer ca jucătorul să se îmbunătățească și, prin urmare, și valoarea sa, dar și ca italienii să nu-i execute clauza de reziliere, permițându-le astfel să își asume o contribuție mai mare.