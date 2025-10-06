Cum rămâne Carlos Alcaraz lider ATP la finele anului

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, nr. 1 mondial, este tot mai aproape de a termina anul în fruntea clasamentului ATP, după retragerea italianului Jannik Sinner, singurul său rival în această cursă, de la Shanghai, transmite EFE.

Sinner are exact 10.000 de puncte în clasamentul ATP

O finală la Paris-Bercy ar fi suficientă pentru ca jucătorul din Murcia să își atingă acest obiectiv, în cazul în care italianul va câștiga cele trei turnee rămase din circuit. Alcaraz, 22 de ani, victorios la turneul ATP 500 de la Tokyo lunea trecută, s-a retras din turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai pentru a se odihni după ce a suferit o entorsă la glezna stângă, în timp ce italianul de 24 ani încerca să-și apere titlul câștigat în 2024.

Sinner, încoronat campion marți la turneul ATP 500 de la Beijing, căuta un alt trofeu și își apăra cele 1.000 de puncte la Shanghai, dar eliminarea prematură din turul trei l-a împiedicat să facă acest lucru și, de fapt, a păstrat doar 50 de puncte.

Sinner are exact 10.000 de puncte în clasamentul ATP, comparativ cu 11.340 ale lui Alcaraz, care a pierdut 200 din cauza absenței sale în China, unde a atins sferturile de finală în sezonul trecut.

Italianul are de apărat cele 1.500 de puncte pe care le-a acumulat în 2024

De acum înainte, spaniolul are de apărat 300 de puncte – 100 la Paris-Bercy (ATP Masters 1.000) și 200 la Turneul Campionilor de la Torino – în timp ce Sinner va apăra cele 1.500 de puncte pe care le-a acumulat în 2024, când a încheiat cu un succes turneul aproape de orașul său natal.

În plus, italianul, care va fi și el prezent în capitala Franței, a anunțat că va juca la Viena, unde ar putea adăuga încă 500 de puncte.

Presupunând că Sinner câștigă totul, Alcaraz ar trebui doar să ajungă în finala de la Paris pentru a-și asigura locul 1 în clasament la sfârșitul anului. De asemenea, i-ar fi suficient și o semifinală la Paris, plus o victorie într-unul din cele trei meciuri din faza grupelor la Turneul Campionilor.

În primul caz, Alcaraz ar ajunge la 11.690 de puncte cu finala din capitala Franței, în timp ce în al doilea caz ar avea cel puțin 11.640. Maximul pe care îl poate atinge Sinner, actualul număr 2, este de 11.500 până la sfârșitul anului 2025.