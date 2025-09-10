Cum s-a deplasat selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, la meciul cu Bosnia, de la Zenica

Ralf Rangnick a folosit o bicicletă electrică pentru a se deplasa între banca de rezerve, vestiare și zonele media la meciul cu Bosnia-Herțegovina de la Zenica, în preliminariile CM.

„Distanța ar fi fost prea mare și mi-ar fi luat prea mult timp”, a explicat selecționerul

Tehnicianul de 67 de ani, care se află în recuperare după o operație la gleznă, a găsit astfel cel mai ușor mijloc de a acoperi distanța, atrăgând zâmbete în timp ce traversa terenul de joc cu bicicleta electrică.

Rangnick tocmai semnase în urmă cu câteva săptămâni un contract de sponsorizare cu un producător de biciclete.

„Distanța ar fi fost prea mare și mi-ar fi luat prea mult timp”, a declarat fostul antrenor al echipelor RB Leipzig și Hoffenheim.

Rangnick a fost operat de urgență în iulie după ce au apărut complicații în urma unei intervenții chirurgicale anterioare. ”Lucrurile progresează cu glezna, dar va mai trece timp. Din cauza asta bicicleta”, a explicat tehnicianul.

Austria a reușit a patra sa victorie (2-1) în tot atâtea meciuri în grupa preliminară și șansele sale de calificare la CM 2026 au crescut, ultima Cupă Mondială la care a participat echipa fiind cea din 1998.

„Este obiectivul nostru să ajungem la Cupa Mondială după atâta timp. Iar uneori e nevoie de acțiuni fără precedent”, a mai spus Rangnick zâmbind. El speră să poată merge cât mai curând în suprafața tehnică din fața băncilor de rezerve.