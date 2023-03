Cum s-a produs trecerea lui Lobonț de la Rapid la Dinamo: „Acum, că mă aștepta pe mine sau că aștepta pe altcineva, nu știu!”

Bogdan Lobonț, fostul portar român, a rememorat felul în care a ajuns la Dinamo, deși el jucase pentru rivala Rapid.

Se pare că cel care l-ar fi îdemnat să aleagă formația din „Ștefan cel Mare” a fost Giovanni Becali. Iată ce a spus.

„Nea Giovanni, trebuie să găsim o soluție!”

„Am vorbit cu Giovanni: «Nea Giovanni, trebuie să găsim o soluție, că uite ăsta nu mă bagă iară stau, sunt rezerva lu Fred Grim». Zic: «Trebuie să găsim o soluție». «Ah, OK, bine, băiatu’ lu tata, – cum vorbea Giovanni – unde vrei? Vrei să te întorci la Rapid? Stai puțin să analizăm».

Zic: «Normal, prima opțiune e să mă întorc la Rapid, dar uită-te că la Rapid e Ema Dolha, care e într-o formă bună. Ce sens are să mă duc la Rapid? El e tânăr…

Și zice: «Bă, dar nu vrei la Dinamo?». «Ba da, cum să nu?». «Gata, mă, gata, la Dinamo!» Și a vorbit el, l-a sunat pe dl. Badea. A vorbit cu Cristi Borcea. Mă sună dl. Badea: «Uite, Bogdan, așa, că am vorbit cu Giovanni, cu dl. Dinu.. «Da, cum să nu, domn președinte? Vin! Cum să nu?». «Bă, dar Rapid?». «Ce Rapid? Vin!»

După vreo oră, mă sună dl. Copos: «Ah, Bogdan, cea mai mare greșeală o faci că te întorci în țară, rămâi acolo, că abia ai plecat!». «Nea George, dacă dumneata vrei să vin la Rapid, eu vin la Rapid!». «Nu, nu, nu, nu, nu!». Am mai vorbit cu el de două ori și seara când am venit la București, el era în aeroport. Acum, că mă aștepta pe mine sau că aștepta pe altcineva, nu știu.

„Și i-am zis: «Nea George, fii atent, eu mâine, la ora 12:00, am întâlnire în Floreasca cu cei de la Dinamo. Mă duc la birou la Giovanni și dacă vrei să vin la Rapid, ai timp până mâine la 12:00. Dacă-mi spui să vin la Rapid, vin!».

Am așteptat telefonul, dar nimic. Și am zis OK, nicio problemă, mă duc la Dinamo. Și m-am dus la Dinamo!”, a mărturisit Bogdan Lobonţ, conform gsp.ro.