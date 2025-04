Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mutu după ce a plecat de la Petrolul? „La asta lucrez acum!”

Adrian Mutu s-a despărţit de Petrolul după înfrângerea suferită cu FC Botoşani, scor 0-2. “Briliantul” se concentrează acum pe un nou proiect, academia de fotbal pe care a construit-o alături de omul de afaceri Paul Nicolau, alias Pescobar.

Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mutu după ce a plecat de la Petrolul?

“Briliantul” a povestit că planul este ca academia din Bucureşti să fie inaugurată în luna iunie şi lucrează de zor ca totul să fie pregătit 100% până atunci:

“Sunt liniştit. Am fost şi când am luat decizia. Am altfel de gânduri, legate de academie. Se apropie momentul, lucrăm intens la teren, se apropie deschiderea care sper să fie în luna iunie.

“Luna iunie va fi interesantă”

Când spun sper, îmi doresc să fie totul gata. Să fie un eveniment aşa cum trebuie, iar dacă se poate, chiar şi un mini-turneu. Deocamdată nu am data exactă, dar în niciun caz nu se vor interpune cu meciurile naţionalei.

Luna iunie va fi interesantă. La penultimul european la care am fost cu Under 21, am jucat grupa în luna martie, în Ungaria. Poate va fi puţin cam cald în perioada aia”, a spus Adrian Mutu.