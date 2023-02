Cum s-a schimbat viața lui Andrea Compagno de la sosirea în România: ”Mergeam la supermarket cu calculatorul în mână să nu cheltuiesc mai mult de 400 de euro”

Andrea Compagno, atacantul echipei FCSB, a sosit în România în iulie 2020, la U Craiova 1948, iar de la sosirea în țară, viața fotbalistului s-a schimbat.

Compagno evoluează în tricoul roș-albaștrilor, după ce a fost cedat de U Craiova 1948 în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro.

Atacantul italian a dus o viață grea înainte, fiind nevoit să meargă cu un calculator la magazin pentru a nu depăși suma de 400 de euro cheltuită lunar.

”Am considerat că un transfer în străinătate îmi poate accelera creșterea. Am fost la Craiova în liga a doua, am promovat și am marcat 12 goluri anul următor. Apoi, Steaua (n.r. FCSB) m-a cumpărat cu 1.5 milioane de euro.

Am jucat în Conference League, chiar și cu West Ham și am marcat. Toate visurile pe care le-am avut când mergeam la supermarket cu calculatorul în mână să nu cheltuiesc mai mult de 400 de euro pe lună mi s-au îndeplinit.

Atât în Craiova cât și în București am întâlnit multă pasiune. Sunt oprit pentru poze pe stradă, mi se fac multe complimente. București este un oraș mare și stadioanele sunt pline, de multe ori cu peste 20 de mii de oameni.

La derby-ul cu Rapid au fost 33 de mii. În Serie A, dacă dai la o parte cluburile mari, nu se întâmplă asta. Este evident că Steaua (n.r. FCSB) este o echipa mare cu un trecut important”, a spus Andrea Compagno, potrivit Cronache Di Spogliatoio.