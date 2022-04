Cum s-ar fi putut schimba total cariera lui Mircea Lucescu: „Îmi vorbește și astăzi despre acel episod”

Antrenorul român al lui Dinamo Kiev este strâns legat de fotbalul italian, acolo unde și-a petrecut mai mulți ani ai carierei sale.

Pisa a fost prima experiență a lui Il Luce în peninsulă după ce a părăsit banca lui Dinamo. Se întâmpla în 1990, după ce roș-albii câștigau titlul și ajungeau până în semifinalele Cupei Cupelor. Iar cota antrenorului român crescuse foarte mult și ami multe cluburi de pe continent doreau să își asigure serviciile sale. Unul dintre ele a fost FC Porto, însă mutarea a picat din cauza unei sume cerute de câini în schimbul dezlegării sale.

”Mircea Lucescu a fost aici, la Porto, și toată povestea este foarte amuzantă pentru că a stat la sora regretatului și iubitului Reinado Teles. A stat două zile ascuns de presă. Sora lui Reinaldo îi aducea mâncarea, nu ieșea să-l vadă careva. Am semnat contractul. El antrena la Dinamo, dar a spus că a fost lăsat de club să plece. Nu era așa. Nu numai că n-a fost lăsat să plece, dar Dinamo a cerut și mulți bani.

Apoi, clubul italian Pisa a plătit cât dorea Dinamo și a semnat. Îmi vorbește și astăzi despre acel episod. Când a fost aici, i-am dat o emblemă strălucitoare cu FC Porto, pe care o folosește des. Cu ceva timp în urmă a venit în Portugalia, în vacanță, și o avea pe rever. Mi-a părut rău pentru că, după cum s-a dovedit, a fost un antrenor de calitate și am crezut în el”, a povestit președintele Pinto da Costa, pentru revista Dragoes.

Legendarul șef al lui Porto, aflat de 40 de ani în fruntea clubului portughez, a mai avut parte de un alt eșec în încercarea de a convinge un nume mare în antrenorat să accepte banca tehnică a dragonilor. Îl abordase pe Arsene Wenger, pe atunci la AS Monaco.

”Am crezut de atunci că va deveni un antrenor grozav. A venit la Porto prin Luciano D`Onofrio. Am luat prânzul la hotel Sheraton, care astăzi este Porto Palacio, și a acceptat să vină la FC Porto.

Am semnat chiar și condițiile, pentru că eram convins că AS Monaco îl va elibera de contract și că va veni, chiar dacă mai avea un an din înțelegere. Monaco nu a permis, nici nu a vrut să negocizeze. Anul următor, a venit Arsenal și am pierdut șansa de a-l mai aduce aici”, și-a adus aminte președintele fostei campioane a Europei.