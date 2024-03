Cum se fac transferurile la FCSB. MM Stoica a dat ”din casă”

MM Stoic a a răspuns recent la o întrebare care este, probabil, pe buzele fanilor FCSB.

Oficialul FCSB a dezvăluit care este procesul din spatele mutărilor care au loc la echipa lui Becali.

Gigi Becali se consultă cu staff-ul echipei și are încredere în ei.

(n.r. dacă staff-ul contribuie la transferuri) „Nu e subiect închis, a spus şi el, la Ngezana am dat ok-ul, s-a transferat, s-au transferat şi jucători la care n-am dat ok-ul, nu e atât de important. Important este că, uite, zilele trecute am vorbit de doi fotbalişti, că tot revin la ce am spus mai devreme şi în momentul în care primeşte un feedback bun din partea noastră, nici măcar nu verifică jucătorii respectivi.

<<A, bun, dacă zici că e bun, îl luăm, ce înălţime are?>>. Nu suntem excluşi din activitatea asta, doar că există şi cazuri în care are câte un pariu personal patronul şi vrea să vadă dacă îl câştigă sau nu, câteodată îl mai câştigă, câteodată nu.” a spus MM Stoica, la emisiunea „Întrebaţi şi voi!”