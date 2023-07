Cum se pune presiune la Rapid: „Ne-am găsit mașinile zgâriate și cauciucurile sparte!”

Nicolae Grigore, antrenor pentru o scurtă perioadă la Rapid, când echipa era în Liga 2, a dezvăluit metodele prin care fanii pun presiune.

„Am plecat la presiunea galeriei”, recunoaște fostul antrenor al Rapidului, Nicolae Grigore

Fostul mijlocaș defensiv, care a adunat 190 de meciuri pentru Rapid, în care a marcat de 23 de ori, a fost instalat pe banca tehnică a giuleștenilor în decembrie 2020. După o primă victorie, au urmat patru meciuri în care Rapid a obținut două remize, motiv pentru care a fost demis și înlocuit cu Mihai Iosif.

„Am plecat la presiunea galeriei, așa e. Nu m-au mirat episoadele din ultiam vreme de la Rapid. Se adverește ce am spus acum doi ani, că galeria a încercat mereu să-și impună ideile, favoriții. Probabil își dorețte să fie antrenor cineva care e mai apropiat de suporteri.

Ei nu m-au vrut pe mine. Chiar dacă am crescut acolo, nu am tiparul de giuleștean care să se urce pe garduri, să strige… Suntem firi diferite”, a precizat el pentru gsp.ro.

„Ne-am găsit mașinile zgâriate și cauciucurile sparte!”, dezvăluie Nicolae Grigore

Noul antrenor al naționalei U16 a României a dezvăluit cum se puneaa la vremea respectivă presiune pe jucători și antrenori.

„În primele două etape am jucat în pandemie, la Buftea, fără spectatori. Am prins acel Rapid care s-a chinuit prin liga a doua. Chiar vorbeam cu Pancu, îi spuneam că noi am prins echipa prin gropile din Regie, prin Buftea, că nu aveam teren… A fost chinul ligilor inferioare.

Am avut primul meci cu Ripensia. Aveam 2-0 în minutul 65. Toată lumea credea că s-a terminat meciul, dar ne-au egalat în ultimul minut, dintr-o fază fixă. Extrem de dezamăgitor, dar era ceva care nu venise pe un fond de joc slab.

Ne-am dus apoi la Buzău, o echipă foarte bună de Liga 2, și am făcut 0-0. Știi ce s-a întâmplat când am ajuns înapoi în Regie? Ne-am găsit mașinile zgâriate și cauciucurile sparte! Ăsta este modul de a pune presiune!

La cantonamentul de dinaintea următorului meci eu vorbeam de strategie și fotbaliștii mă întrebau unde-și lasă mașinile”, a mai spus el.

Grigore are un mesaj pentru actualul antrenor principal, italianul Cristiano Bergodi. „Fără nicio tentă negativă, dar mai spun ceva. Atât timp cât Șumudică nu va avea contract, orice antrenor va fi sub presiune în Giulești!”, a încheiat fostul mijlocaș.