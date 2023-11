Cum se simte Gigi Becali după accident: ”Instinctul a fost să feresc omul și să intru în șanț!”

Gigi Becali a fost implicat, duminică, într-un accident din care a scăpat nevătămat, el intrând cu maşina într-un şanţ, în zona localităţii Dobroeşti.

IPJ Ilfov a precizat că accidentul a avut loc aproape de ora 12.00 şi că în momentul în care poliţiştii au ajuns acolo nu mai era nimeni, în sau lângă maşină.

Recent, Becali a explicat cum se simte în urma accidentului. El a specificat că are o mică fisură la coastă.

„Am o mică fisură. Mi-am pus un corset și am plecat la biserică, la sfințire. Da, am făcut RMN și am o mică fisură la coastă. Nu e grav. Chiar dacă e grav, când ai bărbăție suporți tot, inclusiv durere. A greșit (n.r – celălalt șofer). Eu nu fac rău oamenilor.

O să-l prindă pe camere. Eu o să dau și camerele mele de la mașină, dar problema e că el a venit în lateral. Dacă era în față, îl vedeam pe camera de la mașină. Eu eram în depășirea lui când el a intrat. Aveam două soluții. Instinctul a fost să feresc omul și să intru în șanț”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.