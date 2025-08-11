Cum se simte Radu Drăgușin înainte de a reveni pe gazon

FRF l-a vizitat la Londra pe Radu Drăgușin, aflat în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundașul echipei naționale se pregătește să revină pe teren și nu își ascunde nerăbdarea, in interviul publicat pe site-ul oficial al celor de la FRF.

În interviul acordat, Drăgușin a rememorat momentul nefericit al accidentării și a vorbit despre greutățile perioadei de recuperare. „Am știut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea”, a mărturisit el. Fotbalistul a dezvăluit și că mesajele de susținere primite de la suporteri, colegi și familie au avut un impact puternic asupra sa.

Locuind la marginea Londrei, într-o zonă liniștită, împreună cu iubita și câinele lor, Ragnar, Radu a urmărit cu sufletul la gură partidele echipei naționale și ale clubului său, trăind emoțiile de pe margine.

În privința campaniei de calificare, fundașul rămâne optimist: „Eu nu sunt pesimist, cred că încă ne putem califica. Avem posibilitatea de a recupera punctele pierdute, trebuie să rămânem concentrați și să luptăm până la final.”