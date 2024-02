Cum și-a motivat Alexandru Benga pasivitatea din duelul cu Rapid: ”A fost o greșeală personală”

Rapid Bucureşti a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-1, echipa UTA Arad, în etapa a 28-a din Superligă.

Claudiu Micovschi a înscris singurul gol pentru ”Bătrâna Doamnă”, în minutul 44.

Albion Rrahmani a deschis scorul, după doar 54 de secunde, profitând de o eroare în defensiva arădenilor.

Alexandru Benga a declarat la sfârșitul partidei că nu a știu ce să facă în acel moment, iar jucătorul albanez a fost mai hotărât.

”A fost o greșeală personală. Am fost la un pas să o repar, dar nu am reușit în final. Cred că aceste trei erori personale au decis soarta meciului. După ce am primit cele trei goluri, am reechilibrat partida.

La începutul reprizei secunde am avut ocazii și puteam să egalăm. După a urmat iar o greșeală personală și s-a terminat meciul. Îmi pare rău că am pierdut această partidă. Am sentimente întortocheate în stomac.

Am fost între două decizii. Să joc cu portarul sau cu colegul meu de linie, cu fundașul central. Și în viață când ești între două nu e bine. Trebuie să iei o decizie și să te ții de ea. Trebuia să știu să gestionez această situație”, a declarat Alexandru Benga la flash-interviu.