Cum va arăta etapa a 10-a din Liga 2
S-a încheiat perioada internațională FIFA, iar Liga 2 revine, se anunță pe site-ul oficial FRF.ro.
Fotbalul din eșalonul secund se întoarce cu Politehnica Iași – CS Dinamo vineri, de la ora 17:30, în deschiderea rundei cu numărul 9.
Sâmbătă, de la ora 11:00, se joacă alte 8 partide, în timp ce de la 12:30 avem, televizat, duelul dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Corvinul.
Etapa 9 se încheie duminică, ora 11:00, cu meciul dintre CSM Slatina și FC Bihor.
Program etapa 9
vineri, 17 octombrie
ora 17:30
Politehnica Iași – CS Dinamo
sâmbătă, 18 octombrie
ora 11:00
Câmpulung Muscel – Olimpia Satu Mare
CS Afumați – CSM Reșița
FC Bacău – Sepsi OSK
FC Voluntari – ASA Tg. Mureș
Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște
Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița
Steaua București – CSC Șelimbăr
CS Tunari – Concordia Chiajna
ora 12:30
Ceahlăul Piatra Neamț – Corvinul Hunedoara
duminică, 19 octombrie
ora 11:00
CSM Slatina – FC Bihor