Cum va arăta etapa a 10-a din Liga 2

S-a încheiat perioada internațională FIFA, iar Liga 2 revine, se anunță pe site-ul oficial FRF.ro.

Fotbalul din eșalonul secund se întoarce cu Politehnica Iași – CS Dinamo vineri, de la ora 17:30, în deschiderea rundei cu numărul 9.

Sâmbătă, de la ora 11:00, se joacă alte 8 partide, în timp ce de la 12:30 avem, televizat, duelul dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Corvinul.

Etapa 9 se încheie duminică, ora 11:00, cu meciul dintre CSM Slatina și FC Bihor.

Program etapa 9

vineri, 17 octombrie

ora 17:30

Politehnica Iași – CS Dinamo

sâmbătă, 18 octombrie

ora 11:00

Câmpulung Muscel – Olimpia Satu Mare

CS Afumați – CSM Reșița

FC Bacău – Sepsi OSK

FC Voluntari – ASA Tg. Mureș

Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște

Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița

Steaua București – CSC Șelimbăr

CS Tunari – Concordia Chiajna

ora 12:30

Ceahlăul Piatra Neamț – Corvinul Hunedoara

duminică, 19 octombrie

ora 11:00

CSM Slatina – FC Bihor