Cum va arăta etapa a 4-a din Liga 2

Vineri, 22 august, runda cu numărul 4 a sezonului regular de Liga 2 debutează cu duelul dintre CSC 1599 Șelimbăr și Sepsi OSK, se arată pe site-ul oficial al echipei.

De altfel, 4 meciuri din cadrul etapei vor putea fi urmărite live pe cele două programe, în timp ce duelul dintre AFC Câmpulung Muscelul și FC Bihor Oradea poate fi urmărit exclusiv pe www.frf.tv!

Revenind la meciul inaugural al rundei, ambele formații implicate se află în căutarea primului succes stagional, covăsnenii, retrogradați din prima ligă la finalul sezonului precedent, au contabilizat două remize și un eșec în primele trei etape. De cealaltă parte, sibienii au trei înfrângeri în cele trei meciuri disputate și ocupă locul 20 în clasament la startul etapei.

Etapă întinsă pe doar trei zile

Runda a 4-a continuă sâmbătă, când avem programate nu mai puțin de 9 meciuri. Steaua – Reșița este primul meci al zilei de sâmbătă ce este transmis la TV, duel între două formații cu un start bun de sezon, ambele neînvinse. Reșițenii sunt lideri în clasament, având maximum de puncte și vin în Ghencea cu un moral excelent după victoria cu 7-0 din etapa precedentă în fața celor de la Câmpulung Muscelul. De cealaltă parte, după victorii în primele două runde, Steaua a obținut doar un punct după duelul cu CS Dinamo din ultima etapă. Fanii reșițeni vor avea ocazia să revadă doi jucători ce au îmbrăcat tricoul formației din Valea Domanului până în sezonul precedent, Andrei Lascu și Ianis Doană plecând în această vară la formația pregătită de Daniel Oprița.

FC Bihor Oradea, echipă de asemenea cu maximum de puncte după primele runde, caută să bifeze un nou succes, de această dată în deplasarea de la Câmpulung Muscel. Argeșenii ocupă ultimul loc în clasament, fără punct acumulat, astfel încât au nevoie de un rezultat pozitiv obținut cât mai curând pentru a nu pierde contactul cu zona locurilor ce asigură evitarea retrogradării directe. Meciul dintre cele două formații va putea fi urmărit în direct, exclusiv pe FRF.tv!

Un nou duel interesant și televizat este de la ora 13:00 între FC Voluntari, formație care a evoluat la finalul sezonului precedent în barajul pentru promovarea în prima ligă, și Politehnica Iași, retrogradată în liga secundă în urma dublei cu Metaloglobus București, tot din cadrul barajului. Ilfovenii au început sezonul perfect, cu victorii pe linie, și ocupă la startul rundei ultima treaptă a podiumului, în timp formația din Iași, după un debut cu eșec la revenirea în Liga 2, a bifat victorii în ultimele două etape și vine cu un moral bun pe terenul celor de la Voluntari.

La Piatra Neamț, Ceahlăul caută să se revanșeze în fața suporterilor în meciul cu CS Dinamo București după eșecul din ultima etapă, 0-8 pe terenul Concordiei Chiajna, cea mai mare diferență de scor din acest sezon. Ilfovenii vor să repete evoluția bună din meciul cu Ceahlăul și în duelul cu altă reprezentantă din zona Moldovei, FC Bacău. ASA Târgu Mureș vrea să continue seria meciurilor fără înfrângere din acest debut de sezon în deplasarea de la Dumbrăvița, timișenii venind după un eșec la Bihor, meci în care au condus pe tabelă cu 2-0, dar au cedat în cele din urmă, scor 2-3.

La Buzău, Metalul primește vizita Corvinului, hunedorenii având ca principal obiectiv în acest sezon promovarea. 7 puncte în primele trei etape este bilanțul Corvinului, ultima victorie fiind pe terenul celor de la Sepsi. De cealaltă parte, buzoienii, cu 4 puncte înregistrate, au arătat un joc solid în acest debut de sezon, punându-le probleme celor de la Voluntari, dar și celor de la Sepsi, în duelurile din primele două runde. Primul succes a venit în duelul cu Slatina din ultima etapă, când s-au impus cu 3-2. Oltenii evoluează în această rundă tot în fața propriilor suporteri, împotriva celor de la CS Afumați, echipă cu 4 puncte cucerite în acest debut de sezon. O altă reprezentantă a județului ilfov, CS Tunari, se deplasează la Bistrița pentru duelul cu formația locală.

Etapa se încheie duminică, cu un nou duel televizat, între CSM Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște. Dacă formația din Târgoviște are deja patru puncte în cont, nou-promovata este încă în căutarea primelor puncte la nivelul ligii secunde, având trei înfrângeri și un golaveraj de 2 goluri marcate și 10 primite.

Programul etapei a 4-a

Vineri, 22 august

Ora 17:00

CSC 1599 Șelimbăr – Sepsi OSK –

Sâmbătă, 23 august

Ora 11:00

Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara

CSC Dumbrăvița – ASA Târgu Mureș

Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea

Steaua București – ACSM Reșița

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București

FC Bacău – Concordia Chiajna

CS Gloria Bistrița – CS Tunari

CSM Slatina – CS Afumați

Ora 13:00

FC Voluntari – Politehnica Iași

Duminică, 24 august

Ora 12:00