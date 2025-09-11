Cum va arăta etapa a șasea din Liga 2

Liga 2 revine cu etapa numărul 6 după pauza competițională prilejuită de fereastra FIFA pentru disputarea meciurilor internaționale, se arată site-ul oficial al FRF.

Astfel, după aproximativ două săptămâni, spectacolul este deschis la matineu de joi, 11 septembrie, cu două partide: FC Voluntari – Concordia Chiajna și Steaua București – ASA Tg. Mureș.

După 5 runde, mureșenii conduc clasamentul cu 13 puncte acumulate, la egalitate cu Corvinul Hunedoara, dar cu golaveraj superior. FC Bihor Oradea suflă în ceafă celor două cu 12 puncte.

Urmează 5 formații cu câte 10 puncte fiecare și anume Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna, Steaua București, FC Voluntari și Ceahlăul Piatra Neamț.

Uitându-ne la coadă, CSC Șelimbăr și Olimpia Satu Mare sunt singurele formații care încă nu au câștigat vreun punct în cele 5 meciuri disputate din această stagiune, în timp ce acestora li se alătură CSM Slatina și Gloria Bistrița cu 0 în dreptul victoriilor, dar cu câte 2, respectiv 3 puncte în clasament.

Programul etapei 6 din Liga 2 Casa Pariurilor

joi, 11 septembrie

ora 18:00

FC Voluntari – Concordia Chiajna

ora 20:30

Steaua București – ASA Tg. Mureș

vineri, 12 septembrie

ora 18:00

Ceahlăul Piatra Neamț – FC Bihor

sâmbătă, 13 septembrie

ora 11:00

Metalul Buzău – CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița – Sepsi OSK

Câmpulung Muscel – Chindia Târgoviște

FC Bacău – CSM Reșița

Gloria Bistrița – CS Dinamo

CSM Slatina – CS Tunari

ora 13:30

CS Afumați – Politehnica Iași

duminică, 14 septembrie

ora 11:00

Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara