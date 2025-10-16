Cum vede preşedintele federaţiei spaniole de fotbal mutarea meciului Villarreal – FC Barcelona la Miami

Decizia La Liga de a muta meciul dintre Villarreal şi Barcelona la Miami în decembrie este „bună pentru fotbal”, afirmă Rafael Louzan, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF).

UEFA s-a opus, dar a dat „cu reticenţă” aprobarea

În august, RFEF a aprobat planurile ca meciul, care urma să se dispute pe Estadio de la Ceramica din Villarreal, să aibă loc în schimb pe Hard Rock Stadium pe 20 decembrie.

Real Madrid şi-a exprimat opoziţia, afirmând că urmările ar fi „atât de grave” încât ar duce la un „înainte şi după” pentru lumea fotbalului, notează BBC.

Confirmarea meciului de la Miami a urmat unei decizii a Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC) de a permite ca un meci din Serie A între AC Milan şi Como să se dispute la Perth, Australia, în februarie.

„Este o recompensă pentru fanii care sunt în faţa ecranului, inclusiv în Asia sau America, care plătesc o taxă pentru a urmări toate meciurile din La Liga spaniolă. Este un gest faţă de ei”, a spus Louzan.

„Este bine pentru fotbal şi promovează La Liga spaniolă în întreaga lume. Italia va face acelaşi lucru cu Serie A în Australia. Este o mişcare bună pentru cea mai bună ligă din lume”, a adăugat oficialul spaniol.

Forul de conducere al fotbalului european, UEFA, s-a opus „clar” planurilor, dar a dat „cu reticenţă” aprobarea, deoarece nu exista un cadru legal care să o oprească.

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat că este o decizie „regretabilă” să se permită disputarea a două meciuri din liga europeană în străinătate şi a insistat că „nu trebuie considerată un precedent”.

Cel mai mare jucător din istoria Barcelonei, Lionel Messi, s-a stabilit la Miami după ce s-a alăturat echipei Inter Miami în 2023, în urma unui sezon petrecut la Paris St-Germain.

Joan Laporta, preşedintele Barcelonei, a declarat la anunţarea meciului: „Un meci competitiv într-un oraş ca Miami, cu un număr mare de suporteri ai FC Barcelona, va fi cu siguranţă un spectacol extraordinar”.

Clubul a disputat anterior patru meciuri amicale de pregătire în Miami, cel mai recent în 2022.