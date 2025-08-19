Cum vor lua prime fotbaliștii de la FCSB, după calificarea în cupele europene

Campioana României trebuie să treacă de scoțienii de la Aberdeen FC pentru a se califica în faza ligii Europa League. Gigi Becali a explicat cum vor fi oferite primele în cupele europene.

„Majoritatea în funcţie de jocuri, le dau cât vreau eu adică. În funcţie de jocuri, că n-am spus proporţional. Atât consider eu că ai jucat tu şi atât îţi dau, depinde de cât a participat un jucător, de fapt.

Există în funcţie de meciurile jucate şi eu hotărăsc câte meciuri ai jucat. Dacă ai jucat doar şase, nu-ţi dau, că nu vreau eu. Dar dacă ai jucat şase meciuri, îţi dau că mă obligă moralitatea să-ţi dau.

Dacă ai jucat doar două din opt, nu-ţi dau vreun ban, m-ai înţeles? Sunt vreo trei, patru jucători… primele lor le-am considerat ca un fel de avans, adică iau banii orice s-ar întâmpla, cum sunt Tănase, Alibec.

Chiricheş cred că are în funcţie de meciuri. Câţiva sunt care… Alibec, ca să ajungă la 600.000, am zis asta, asta, asta. Tănase să ajungă la un milion asta, asta, asta. Cei mai mulţi bani îi ia Tănase, dar mi se pare că în primul an… în al doilea an mi se pare că are tot în funcţie de meciuri jucate.

Cred că aşa i-a făcut Argăseală în al doilea an, că în primul an i-am făcut un fel de bani la semnătură. Sunt doi, trei care iau toţi banii, în rest iau în funcţie de joc. Sunt jucători care joacă 80%, atunci dau prima întreagă.

Joacă 20%, atunci niciun ban, că nu vreau eu. Poţi să iei toţi banii, chiar dacă n-ai jucat toate meciurile, dacă eu te consider jucător de bază şi poţi să nu iei, dacă ai jucat 20-30%, că nu vreau eu. La FCSB trebuie să meriţi banii”, a spus Gigi Becali, la PrimaSport.