Cum vrea ”perla” Rapidului să-l facă uitat pe Cristi Săpunaru în Giulești: ”Îmi place presiunea! Mereu mi-a plăcut să învăț”

Este vorba de fundașul central Cristian Ignat, care a crescut alături de căpitanul Cristian Săpunaru. Iar acest lucru l-a ajutat pe jucătorul ”alb-vișiniilor” să treacă peste eroarea comisă în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.

Urmașul lui Cristi Săpunaru la Rapid, dezvăluiri despre ascensiunea sa

Revenit la Rapid în vară după împrumutul la CS Mioveni și folosit în 22 de meciuri în stagiunea în curs, Ignat a mărturisit că principala sa calitate este faptul că nu se teme să joace sub presiune.

”Cred că am crescut foarte mult, dat fiind faptul că am venit de la Liga 2, mi-am dorit foarte mult să joc pentru Rapid și s-a văzut asta, mai ales că mi-am dorit foarte mult și îmi doresc în continuare să am cât mai multe meciuri. Cred că m-a ajutat foarte mult acest prim an și am căpătat experiență.

Da, sunt foarte norocos pentru că mie îmi place presiunea și îmi place să joc la un club la care fiecare pasă, fiecare lucru pe care îl faci este urmărit, e văzut. De asta te apuci de fotbal, să joci la așa cluburi. Mie mi-a plăcut mereu să învăț, să fur chestii de la oamenii cu experiență și este un avantaj”, a declarat Ignat, conform .