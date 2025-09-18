Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni

Florin Marin, „Flocea”, cum era poreclit fostul apărător al Stelei, traversează o perioadă extrem de complicată din punctul de vedere al sănătății. Internat la terapie intensivă de aproape două săptămâni, a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme.

Starea lui Florin Marin este foarte gravă, potrivit fanatik.ro. Acesta se află în ultimul stadiu de demență, iar pronosticul medicilor este extrem de rezervat în legătură cu șansele de supraviețuire.

La finalul lui 2024 fusese anunțat de Gigi Nețoiu pe banca lui Voluntari, însă a părăsit echipa după câteva săptămâni tocmai din cauza problemelor grave de sănătate.

El îi luase locul pe banca tehnică lui Ovidiu Burcă. Le-a antrenat de-a lungul carierei pe Rapid, naționala României (secund), FCSB, Universitatea Craiova (antrenor secund la ambele echipe).