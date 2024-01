Cupa Africii pe Naţiuni: Senegal şi Republica Capului Verde s-au calificat în faza secundă a competiţiei

Echipele naţionale din Republica Capului Verde şi Senegal s-au calificat vineri în faza eliminatorie a Cupei Africii pe Naţiuni, după victoriile obţinute în meciurile cu Mozambic (3-0), respectiv Camerun (3-1).

În grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni, echipa din Republica Capului Verde a reuşit să provoace surpriza, calificându-se în faza secundă a competiţiei după primele două jocuri. Vineri, echipa antrenată de necunoscutul Bubista, a dispus cu 3-0 de Mozambic, prin golurile marcate de Bebe (min. 32), Mendes (min. 51) şi Pina (min. 69). Cu şase puncte din primele două etape, Republica Capului Verde merge în optimi. Pe locul secund în grupa B este Egipt, cu două puncte, urmată de Ghana şi Mozambic, ambele cu câte un punct.

Şi Senegal a ajuns la şase puncte obţinute din două victorii în cadrul grupei C. Vineri, elevii lui Aliou Cisse au învins Camerunul cu 3-1. Ismaila Sarr (min. 16), Habib Diallo (min. 71) şi Sadio Mane (min. 90+5) au înscris pentru senegalezi, golul camerunezilor fiind reuşit de Castelletto, în minutul 83.

Tot în grupa C, Guinea a învins Gambia cu 1-0, prin golul lui Aguibou Camara, din minutul 69, şi, cu patru puncte, are şanse mari să se califice în optimile CAN.