Cupa Italiei: Genoa lui Şucu şi Stanciu a învins Empoli, echipa lui Rareş Ilie, şi s-a calificat în optimi

Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu şi la care joacă Nicolae Stanciu, s-a calificat, joi, în optimile de finală ale Cupei Italiei, trecând în 16-imi de echipa lui Rareş Ilie, Empoli.

Genoa s-a impus cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Frendrup ’15, Marcandalli ’56 şi Ekhator ’83. Pentru Empoli a înscris Saporiti ’12.

Stanciu a jucat la Genoa până în minutul 84, iar Ilie a fost integralist la Empoli.

În optimile de finală, Genoa va înfrunta Atalanta.