Cupa Mondială 2026 – calificări: Portugalia a câştigat în Armenia, scor 5-0 / Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională

Echipa naţională a Portugaliei a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale 2026.

Lusitanii au debutat în calificările Cupei Mondiale 2026 cu o victorie obţinută destul de facil la Yerevan, cu Armenia. Joao Felix a deschis scorul pentru oaspeţi în minutul 10, din pasa lui Joao Cancelo. A urmat un moment deosebit, când Cristiano Ronaldo a marcat golul de 2-0, în minutul 21, exact numărul pe care Diogo Jota îl purta la echipa naţională. Scorul a devenit 3-0 în minutul 32, golul fiind înscris de Joao Cancelo, din pasa lui Joao Felix.

Imediat după pauză, în minutul 46, Cristiano Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională, ducând la patru diferenţa de pe tabela de marcaj. Lusitanii au mai marcat o singură dată, în minutul 62, când Joao Felix a trimis în poartă cu călcâiul, surprinzând defensiva armeană, şi Armenia – Portugalia s-a încheiat 0-5.

Într-un alt meci, în grupa K, la Birmingham, Anglia a învins Andorra cu 2-0. Christian Garcia a marcat în propria poartă, în minutul 25, iar Declan Rice a stabilit rezultatul final, în minutul 67.