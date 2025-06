Cupa Mondială a Cluburilor: Victorie pentru Chelsea, remiză pentru Flamengo. Ambele echipe vor evolua în optimile de finală

Goluri marcate de Tosin Adarabioyo, Liam Delap şi Tyrique George au asigurat echipei Chelsea un loc în optimile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, după victoria cu 3-0 împotriva formaţiei Esperance Tunis, în ultima etapă a Grupei D, disputată marţi. Câştigătoarea grupei, Flamengo, a terminat această etapă cu un total de şapte puncte, după ce a remizat 1-1 cu Los Angeles FC. Chelsea, locul doi, are şase puncte, Esperance, locul trei – 3 puncte, iar LA FC, ultimul loc, doar un punct.

Chelsea a înscris în mminutele 45+3 (Aderabioyo), 45+5 (Delap) şi 90+7 (George).

La LA FC – Flamengo au înscris Bouanga ‘84 pentru Los Angeles şi Yan ’86 pentru Flamengo.

Echipa londoneză va înfrunta sâmbătă, pe Bank of America Stadium din Charlotte, câştigătoarea Grupei C, Benfica, în timp ce Flamengo va juca duminică, la Miami, împotriva Bayern München, echipa clasată pe locul secund în Grupa C.