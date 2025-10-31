Cupa Poloniei: Edi Iordănescu şi Legia Varşovia au fost eliminaţi în 16-imi, după prelungiri, 1-2, acasă, cu Pogon Szczecin

Echipa poloneză Legia Varşovia, condusă de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, după prelungiri, în faţa grupării Pogon Szczecin, în 16-imile Cupei Poloniei, fiind eliminată din competiţie.

Scorul a fost deschis de Pogon în minutul 58, când a marcat Kamil Grosicki. Elevii lui Edi Iordănescu au restabilit egalitatea pe tabela de marcaj cu un gol înscris de Kamil Piatkowski, în minutul 77, şi partida a continuat cu cele două reprize regulamentare de prelungiri.

Adrian Przyborek a înscris golul victoriei oaspeţilor, în minutul 117, şi Pogon Szczecin s-a impus în faţa Legiei cu 2-1.

Echipa lui Iordănescu părăseşte astfel Cupa Poloniei, în timp ce adversarii s-au calificat în optimi.