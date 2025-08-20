Curg premiile pentru Lionel Messi! Recompensă după golul din meciul cu LA Galaxy

Vedeta argentiniană a câștigat premiul pentru cel mai bun gol al etapei a 29-a din MLS, după reușita împotriva echipei LA Galaxy de weekendul trecut.

Messi are 5 premii pentru „Golul etapei” în acest sezon

Numele lui Lionel Messi continuă să fie un subiect de discuție în MLS, starul argentinian continuând să fure atenția în ultimele săptămâni, mai ales după prestația sa de weekendul trecut împotriva echipei LA Galaxy.

Starul argentinian a revenit în acțiune împotriva echipei LA Galaxy după ce a depășit problemele musculare suferite la meciul cu Necaxa, în Cupa Ligilor, făcând acest lucru cu un gol și o pasă decisivă în victoria cu 3-1 asupra celor de la „Galacticos”.

Cu toate acestea, disconfortul pare să nu fi dispărut complet, lucru care îl menține sub semnul întrebării înaintea meciului din Cupa Ligilor cu Tigres, deși prestația sa a fost suficientă pentru a adăuga o nouă recunoaștere individuală carierei sale.

În urma acelui gol, MLS i-a acordat premiul „Golul Săptămânii” cu numărul 29, pentru reușita cu LA Galaxy, când a făcut o serie de driblinguri pentru a depăși doi adversari și a șutat în interiorul porții portarului Novak Mićović, fără să-i dea vreo șansă.

Cu această nouă recunoaștere, starul lui Inter Miami are acum cinci premii pentru „Golul etapei” în acest sezon, ceea ce îl face jucătorul cu cele mai multe distincții de până acum.

Acum rămâne de văzut dacă Messi va fi disponibil pentru a înfrunta Tigres în meciul crucial din sferturile de finală ale Cupei Ligilor, turneu pe care Inter Miami și l-a stabilit ca obiectiv important.