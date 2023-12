Cuvintele lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a părăsit Cupa României: „Trebuie să ne reorientăm!”

Dinamo nu a reușit să avanseze în Cupa României, părăsind competiția încă din faza grupelor. „Câinii” au bifat un 3-3 spectaculos cu Oțelul Galați.

După meci, Zeljko Kopic a oferit o primă reacție. Iată cuvintele antrenorului croat după a doua sa partidă pe banca formației din „Ștefan cel Mare”.

„Trebuie să ne reorientăm!”

„Am început foarte bine, prima repriză a fost bună, am înscris. Adversarii sunt puternici, au reușit să egaleze. Am vrut să dam totul pentru a câștiga acest meci. Nu pot să spun că am avut ghinion, pentru că au fost greșelile noastre.

Reacția a fost excelentă, am reușit să marcăm de două ori. Nu am reușit să ne calificăm, dar putem găsi multe lucruri pozitive. Trebuie să muncim. Au fost lucruri pozitive în legătură cu mentalitatea, nu e ușor să revii după ce ești condus cu două goluri, să lupți până la final. Sunt mulțumit de aceste lucruri și vom construi în continuare.

E greu când ai doar zece puncte în această fază, băieții pot deveni mai buni, iar eu îmi voi da toată energia pentru acest obiectiv, să ajut Dinamo. Trebuie să o luăm pas cu pas. Am vrut să câștigăm meciul, nu am reușit, trebuie să ne reorientăm către celelalte partide.

Trebuie să ne pregătim, să dăm totul la antrenamente pentru a ne îmbunătăți nivelul de joc. Am o conexiune cu acest club, cu cei din conducere, cu jucătorii și sunt convins că putem face lucruri bune.

Bena a marcat de două ori azi (n.red. râde). Nu îmi place să vorbesc despre scuze, despre jucători indisponibili, despre accidentări în situații de acest gen, încerc să rămân pozitiv, oricine poate greși. Suntem o echipă și acest lucru este pozitiv”, a spus Zeljko Kopic, după remiza cu Oțelul Galați.