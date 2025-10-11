Cvadruplul campion olimpic Leon Marchand a fost învins la 200 m spate în debutul CM în bazin scurt

Înotătorul francez Leon Marchand, câștigător a 4 medalii de aur la JO de la Paris din 2024, a fost învins de colegul lui de antrenament, maghiarul Hubert Kos, în proba de 200 m spate din deschiderea concursului de Cupă Mondială în bazin scurt (25 m) de la Carmel (SUA).

Primii trei clasați se antrenează împreună în Texas

Marchand a preluat rapid conducerea cursei înainte de a ceda în fața campionului olimpic al distanței, care a terminat cursa în 1:46,84, cu un avans de 84 în fața francezului și cu 2,97 în fața americanului Shaine Casas.

Cei trei se antrenează împreună în Texas, sub conducerea lui Bob Bowman.

Marchand nu a mai concurat la o competiție de anvergură din luna august, după Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a câștigat două medalii de aur (200 și 400 m mixt).

La revenirea sa în bazin, la Carmel, el a decis să se retragă vineri din proba de 100 m mixt, dar a obținut al treilea timp cumulat în seriile la 400 m liber, în timp ce cel mai bun timp a fost realizat de americanul Carson Foster (3:37,80).

La feminin, australianca Kaylee McKeown a câștigat proba de 50 m spate, cu timpul de 25,42. Cvintupla campioană olimpică, care a cucerit două medalii de aur la Mondialele de la Singapore, a devansat-o pe compatrioata sa Mollie O’Callaghan.

Deținătoarea recordului mondial al distanței, Regan Smith, a decis să nu concureze la 50 m spate, dar a câștigat proba de 200 m fluture, stabilind un nou record al Statelor Unite în 2:00,28.

Vedeta canadiană Summer McIntosh, care a cucerit patru medalii de aur și una de bronz la ultimele Mondiale, a declarat forfait pentru această competiție, fiind bolnavă.