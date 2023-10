„Dacă nu se întâmpla acea accidentare, jucam la echipe mari în Europa!”-Cine este atacantul român care nu și-a atins visul!

Ajuns la vârsta de 38 de ani, Florin Costea regretă și acum că nu a făcut pasul la o echipă din străinătate. Fostul jucător de la FCU Craiova și FCSB a vorbit despre evenimentul care i-a afectat cariera.

Mai exact, Florin a amintit de accidentarea pe care a suferit-o în primăvara anului 2010. Atunci, după o ciocnire cu portarul celor de la Poli Iași, Cristi Brăneț, acesta s-a ales cu ruptură a ligamentelor încrucișate și colaterale ale genunchiului stâng. Iată ce a spus despre acel incident.

„Dacă nu se întâmpla acea accidentare, jucam la echipe mari în Europa!”

„Regretul este acea accidentare, pentru că dacă nu se întâmpla reușeam să plec și eu în străinătate, jucam la echipe mari în Europa. În afară de asta, nu am niciun regret.

În momentul de față sunt un tip împlinit, am o carieră frumoasă în spate, sunt un tată împlinit, am doi copii și o familie frumoasă. Am stat atunci un an, un an și ceva.

Genunchiul meu nu a mai fost niciodată la fel, mereu am jucat cu dureri, cu infiltrații. Nu am mai ajuns să fiu la nivelul dinaintea accidentării”, a spus Florin Costea, pentru Digisport.ro.