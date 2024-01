„Dacă se va ivi o altă oportunitate să antrenez, o voi face!”-Un fost jucător de la FCSB așteaptă cu nerăbdare să preia o echipă de fotbal!

Dorin Goian a vorbit recent despre situația sa. Fostul fundaș de la FCSB își dorește să preia o nouă echipă de fotbal.

Ajuns la 43 de ani, ultima sa experiență pe banca tehnică a fost cea de la Foresta Suceava, de care s-a despărțit în vara anului trecut. Iată ce a spus fostul internațional român.

„Dacă se va ivi o altă oportunitate să antrenez, o voi face!”

„Momentan, nu am niciun plan. Am trecut de faza în care îmi făceam planuri. Cel puțin la fotbal, e greu să-ți faci planuri. Acum nu sunt implicat în niciun fel în fotbal. Dacă se va ivi o altă oportunitate să antrenez, să colaborez, atunci o să iau în calcul. Cel puțin pe plan fotbalistic, nu am niciun fel de ofertă acum”, a spus Dorin Goian, conform Digi Sport.