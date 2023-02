Dacian Varga a trăit clipe de groază sub comanda lui Dan Petrescu: „Am fost niște cobai! Am vomitat!”

Dacian Varga, fostul fotbalist român, a vorbit despre Dan Petrescu, fostul său tehnician de la Sportul Studențesc.

Mai exact, Varga a dezvăluit că „Bursucul” îi „executa” pe jucători cu antrenamente foarte grele. Iată ce a spus despre actualul tehnician de la CFR Cluj.

„Am fost niște cobai! Am vomitat!”

„Nu erau șmechere antrenamentele cu Dan Petrescu, erau grele! Mă refer la factorul fizic. Mie nu îmi plac antrenamentele astea cu du-te până în vârful muntelui. Mie îmi place să alerg, dar cu mingea. La început, când am fost la Sportul Studențesc, am fost niște cobai. La Sportul a fost moarte. Am fost cobai.

Era la început. Nu știu cu ce metode a venit, dar a venit cu niște metode…. A fost singurul antrenor cu care când am vomitat și în timpul antrenamentului și după. Nu poți, ieși afară! (reacția lui Dan Petrescu – n.r.). Când am închis ochii, vedeam steluțe.

Înaintea, dădeam niște teste. Îți făcea niște grupe în funcție de potențial. Acum nu își mai permite. Nici în Rusia, când am fost, nu mai făcea alea spartane. Acum se lucrează foarte mult.. depinde și ce post joci. El la fiecare antrenament, și la miuța pe care o faci, trebuie să îți menții pozițiile și… mi se pare normal”, a declarat Dacian Varga, pentru cei de la PlaySport.