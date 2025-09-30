Damjan Djokovic, după U Cluj – CFR Cluj: „Avem multe goluri luate, e prea mult”

Damjan Djokovic le-a atras atenția coechipierilor cu privire la faptul că CFR primește foarte multe goluri, după meciul cu U Cluj, terminat 2-2.

„Am luat primul gol aiurea, dar e bine că am egalat. Din păcate, nu a venit și al treilea gol. Așa a ales antrenorul, să mă schimbe. Asta face parte din fotbal, mereu sunt emoții, important e că echipa a revenit.

E de lucrat partea defensivă. Cred că am luat deja 19 goluri, prea mult. Și în Europa avem multe goluri luate, e prea mult. Trebuie să ne gândim bine cum să nu luăm goluri, după aia avem jucători de calitate în față care să marcheze. E prea mult.

Dacă un atacant e pe lista de plecări și vrea să plece și nu se întâmplă, bineînțeles că influențează. Acum, perioada de transferuri e închisă, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe teren. Trebuie să câștigăm încrederea pe care am pierdut-o”, a spus Damjan Djokovic, la Prima Sport.