Damjan Djokovic este optimist înaintea meciului cu Oțelul: „Titlul nu e dat până nu se ridică trofeul”

Echipa Rapid întâlneşte sâmbătă Oţelul, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, în etapa a 24-a a Superligii.

„Titlul nu e dat până nu se ridică trofeul”, anunță Damjan Djokovic

Mijlocașul croat Damjan Djokovic nu este speriat de diferența pe care o are de recuperat gruparea alb-vișinie față de liderul FCSB, 11 puncte.

„FCSB are 11 puncte în faţă, e un avans mare. Dar titlul nu e dat până nu se ridică trofeul. Pe scurt, e o luptă grea. Dar clubul Rapid are un spirit care poate să fie un mare plus. Depinde însă ce facem noi, ca jucători, pe teren.

Trebuie să avem un joc mai consistent, mai dinamic. Mâine întâlnim un adversar care a avut rezultate foarte bune în deplasare. Oţelul e o echipă compactă, care aleargă mult, cu un joc direct pe poartă, un adversar dificil”, a afirmat el.

Djokovic, venit la Rapid în această iarnă chiar de la FCSB, recunoaște că nu este mulţumit de jocul său în primele două partide oficiale, spunând și care este unul din motive.

„La ce pretenţii are clubul nu poţi să spui că ai linişte. Aici trebuie să ai o presiune pozitivă, ambiţie. Încet-încet mă adaptez la Rapid. Ar fi frumos să fiu campion cu Rapid, dar e un drum lung.

Nu sunt mulţumit de prestaţiile mele în aceste prime partide. Ştiu că se poate mai bine. Însă vin după nişte luni în care nu am jucat şi mi-am ieşit din ritm.

În plus, am ajuns destul de târziu în cantonament, deci sunt lucruri care se adună. E nevoie de timp, pentru că de exemplu în prima partidă am fost cinci jucători noi pe teren”, a spus Djokovic.