Dan Alexa a decis dacă va mai continua la FC Botoșani: „E un moment dificil pentru mine!”

Echipa Sepsi OSK a învins luni, pe teren propriu, scor 5-2, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 13-a din Superligă. A fost prima victorie a lui Sepsi după şase înfrângeri consecutive.

După meci, Dan Alexa a recunoscut că se gândește la demisie. Valeriu Iftime a recunoscut că a discutat cu el, iar patronul echipei susține că Dan Alexa va rămâne antrenorul echipei.

Într-o conferință de presă, Dan Alexa a recunoscut și el că a decis să continue la FC Botoșani.

„E un moment dificil pentru mine ca antrenor, dar suntem obligaţi toţi să nu capitulăm, să schimbăm nişte lucruri care ne-au făcut să pierdem meciuri.

Am vorbit cu domnul Iftime, chiar aşa a fost. Nu-mi place când echipele mele capitulează, e cea mai mare dezamăgire. Din păcate, s-a întâmplat cu Sepsi şi Craiova, unde am arătat foarte rău. Am avut o discuţie cu domnul Iftime, pe care-l apreciez foarte mult, şi am decis să continuăm. Fac tot ce depinde de mine să scoatem echipa asta din situaţia care este, cu toate cunoştinţele mele despre fotbal şi de viaţă. Nu-mi place să vin la stadion şi tot timpul să pierd, e un sentiment nasol cu care n-am fost obişnuit.

Pe jucători îi văd apăsaţi, nu e confortabil că n-au câştigat de mult timp, psihic nu sunt foarte bine, din cauza rezultatelor”, a declarat Dan Alexa, în conferinţa de presă.

„Eu chiar vreau să mă lupt, să nu retrogradăm, e anul în care nu trebuie să retrogradăm, iar echipa trebuie întărită, e clar.

Căderile din joc… Noi nu cădem fizic treptat, ci deodată, iar asta e din cauza psihică. Am preteneţii de la jucătorii cu maturitate, experienţă, ei trebui să-şi asume nişte lucruri. Liderii vestiarului să ridice echipa, Pius, Benzar, Ţigănaşu, Florescu, Şeroni, doar că pentru unii a venit momentul să fie lideri şi să-şi asume meciul din teren”, a mai spus antrenorul lui FC Botoşani, Dan Alexa.