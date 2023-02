Dan Alexa a dezvăluit motivul pentru care nu va reveni niciodată la Dinamo! De ce este scârbit antrenorul

Tehnicianul Dan Alexa a dezvăluit că nu va reveni niciodată la Dinamo, fiind scârbit de atitudinea fanilor alb-roșii vizavi de el.

Dan Alexa este scârbit, deoarece fanii lui Dinamo l-au înjurat de familie și copii

Dan Alexa a preluat divizionara secundă FC Brașov pe 24 iunie 2022, la scurt timp după ce Dinamo a retrogradat, pentru prima dată în istorie, din Liga 1, cum se numea competiția în sezonul trecut.

Cele două au fost adversare în Etapa a 16-a, pe 3 decembrie, când Dinamo s-a impus, în deplasare, cu 2-0. În acest moment, Dinamo este pe locul 8 în clasament, cu 24p, în timp ce FC Brașov ocupă poziția a 10-a, cu 23p. FC Buzău, aflată pe ultimul loc de play-off, are 26p.

Antrenorul Dan Alexa a spus că nu va reveni niciodată la Dinamo și a dezvăluit și motivele. „La Dinamo nu-mi doresc să revin. După plecarea mea de la ei la Timișoara s-a produs o ruptură. De atunci și până acum am jucat și am antrenat de minimum 12 ori și am fost primit cu multă ostilitate.

Problema a fost că au început să mă înjure de familie și de copii. Nu m-aș întoarce la Dinamo sub nicio formă, chiar dacă am avut rezultate acolo.

Tot ce s-a întâmplat însă m-a scârbit așa. Chiar le-am spus acum câțiva ani, la nervi, că până nu mă întorc eu ca antrenor la ei nu vor mai câștiga niciun trofeu. N-o să mă întorc niciodată! Indiferent de situație, nimeni nu merită să fie înjurat de familie ani la rând.

La FCSB e greu de antrenat. E mirajul ăsta, că e Steaua. Îl ai și pe Gigi Becali în spate, e foarte greu. A avut Edi Iordănescu clauză de jumătate de milion, a câștigat 7-8 meciuri și l-a dat afară. Nu aș fi dispus să merg acolo. Mă cunosc. Lucrurile merg bine până la un punct, dar după nu mai ești fericit”, a dezvăluit el la podcast.