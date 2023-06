Dan Alexa a negociat cu Gigi Becali! Ce impresie i-a lăsat patronul de la FCSB: „Asta e cea mai mare problemă pentru el și îmi pare rău, pentru că e un bun creștin!”

FCSB a ratat și în acest sezon titlul. Bucureștenii s-au încurcat chiar în penultima etapă, când au pierdut la Ovidiu (2-3 în fața Farului).

Dan Alexa, tehnicianul celor de la FC Brașov, a mărturisit că a purtat negocieri cu Gigi Becali. Iată ce a spus despre patronul celor de la FCSB.

„Asta e cea mai mare problemă pentru el și îmi pare rău, pentru că e un bun creștin!”

„Am avut ofertă de la FCSB, m-am întâlnit și cu Gigi (n.red. Becali). Mi s-a părut foarte ok, dar nu a fost să fie. Am vorbit, mi s-a părut un tip foarte ok, foarte ancorat în realitate la discuții, dar poate, în timpul competiției, pierde cumva… Dar el a și spus că lasă antrenorul să decidă până când lucrurile nu merg bine. Acum, când nu merg bine, el știe când nu merg bine.

A venit Edi Iordănescu, a avut rezultate, dar câștiga cu 1-0, nu a fost bine și a plecat. E foarte greu cu Gigi acum, pentru că, spre deosebire de anii trecuți, nici nu se mai ascunde.

Probabil și alți patroni vorbesc cu antrenorii, sunt convins de lucrul ăsta, dar cât timp nu apare, mai poți să o reglezi în vestiar.

Asta e cea mai mare problemă pentru el și îmi pare rău, pentru că e un bun creștin, a făcut foarte mult bine și investește foarte mult în fotbal, m-aș bucura pentru el să ia un titlu, dar cred că nu ia niciunul, pentru că nu se schimbă nimic”, a declarat Dan Alexa, pentru Digi Sport