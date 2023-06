Dan Alexa a tras un semnal de alarmă! Ce a spus la reunirea celor de la FC Brașov: „Conducerea trebuie să înțeleagă asta!”

FC Brașov s-a reunit luni, 19 iunie. Clubul din Liga 2 a ratat și în sezonul trecut șansa de a promova.

Dan Alexa, antrenorul echipei, a vorbit despre viitorul său la echipă, dar a tras și un semnal de alarmă legat de conducere. Iată ce a spus.

„Conducerea trebuie să înțeleagă asta!”

„Începem pregătirile cu speranță și cu motivație după o vacanță destul de lungă. Important este să ne organizăm din toate punctele de vedere. Primul lucru este să reușim să facem transferuri. Am avut acea interdicție de a face tranferuri care ne-a dat în spate ca timp de organizare.

Discuția este foarte simplă, cei care se ocupă de echipă trebuie să înțeleagă că dacă se vrea cu adevărat promovarea la Brașov, nu doar unii să vrea, important este să și ajute echipa. Față de anul trecut avem un plus pentru că avem un grup omogen de 14-15 jucători, ne mai trebuie trei-patru transferuri care să aducă un plus echipei. Important este să avem liniște la începutul de campionat, să avem finanțare pe lunile iulie și august, ceea ce nu am avut sezonul trecut.

Eu spun și acum dacă se reușea intrarea în play-off era o minune la cum s-a început sezonul și pot aduce argumente. Sezonul trecut am fost uniți și am trecut peste multe greutăți. Acum avem nevoie de susținere. Îmi doresc foarte mult să rămân la Brașov și să reușesc să-mi îndeplinesc obiectivul. M-am atașat de Brașov, lumea își dorește promovarea și arată mult respect. Eu tot ceea ce pot să fac este să trag semnale de alarmă, sunt un tip care a venit să muncească onest, cu dorință și motivație”, a spus Dan Alexa, în cadrul unei conferințe de presă.