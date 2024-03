Dan Alexa, despre scurta aventură de la FC Botoșani: „Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am plecat!”

Dan Alexa a antrenat-o pe FC Botoșani în acest sezon în perioada seprembrie-noiembrie 2023. După rezultatele modeste, tehnicianul a plecat de la trupa moldavă.

În timpul mandatului său a existat și un scandal legat de pariuri. Virgile Pinson și Jean Armel Drole sunt cei care au fost implicați în eveniment, și care l-au făcut ulterior pe antrenor să părăsească clubul.

„Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am plecat!”

„I-am dat afară și cu asta basta. Am simțit, am văzut, s-a și demonstrat a doua zi, pentru că pariase cineva apropiat la casele de pariuri din Botoșani. Mai departe, s-a ocupat clubul. Nu am mai apucat să stau mult, am mai stat o săptămână și am plecat.

Chiar în timpul meciului mi-am dat seama, așa s-a întâmplat. Cineva apropiat din anturajul lor a pariat. Ce probabilitate e să pariezi că ia Alexa galben și să îl și iau în minutul 44 și să și iasă discuțiile astea, eu neștiind că s-a pariat. Nimeni din club nu a știu, a doua zi s-a aflat.

Cum s-a luat, cum a fost chemat pe bancă (n.r. i s-a părut suspicios), erau doi, unul era pe bancă, era minutul 43, chiar pe ăla l-am trimis la încălzire, trebuia să intre în locul celuilalt. Probabil a intrat în panică pentru că nu mai avea timp să ia galben. S-a legat perfect, nu avea cum să nu se lege. Ghinion mare acolo!

S-au tras într-o parte, au vorbit, atunci mi s-a părut pe bancă, s-a pus la centru și a luat Pinson un galben pe care îl vezi de pe lună.

Două-trei faulturi, la unul i-a dat galben și a dat în minge, aia a fost. Și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am plecat (n.r. că cei doi au fost reprimiți în lot). Nu puteam să accept să îi primesc”, a spus Dan Alexa la emisiunea Liga Digisport.