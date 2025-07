Dan Alexa este noul antrenor al echipei de la care a plecat acum 4 ani

Dan Alexa a semnat, joi, contractul şi este noul antrenor al echipei Politehnica Timişoara. Obiectivul „Chirurgului” în stagiunea 2025-26 este promovarea în Liga 2, a anunţat site-ul clubului bănăţean.

„Am intrat puţin în criză de timp”, recunoaște tehnicianul

„Vin foarte motivat, clar obiectivul e promovarea! Este un proiect în care am foarte mare încredere. Faţă de ultima dată, din punct de vedere al obiectivelor e o situaţie total diferită. Cred că se doreşte foarte mult promovarea în prima ligă, rapid. Dar să o luăm pas cu pas. E un proiect mare, de anvergură. Poli e echipa la care ţin, sunt acasă şi sper să reuşesc, pentru că nu va fi uşor. Momentan am intrat puţin în criză de timp pentru că acum e greu dacă faci transferuri, pentru că loturile de Liga 2 s-au cam încheiat, dar obiectivul principal este promovarea. Am nevoie de toată lumea din staff de la Poli, pentru că toată lumea îşi doreşte ca Poli să revină în elită!”, a declarat Dan Alexa, antrenor principal Politehnica Timişoara

Dan Alexa (28.10.1979, Caransebeş) a fost junior la CSS Caransebeş şi LPS Banatul. A jucat în cariera profesionistă la UM Timişoara, Rocar, FC Politehnica Timişoara, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti (alături de care a câştigat un titlu naţional şi două Cupe), Beijing Guoan (China), Rapid Bucureşti şi Anorthosis Famagusta (Cipru); Are două goluri în şase apariţii la echipa naţională.

Ca antrenor a promovat cu ACS Poli (2014-15), Rapid (2015-16) şi Dunărea Călăraşi (2017-18) în elită, unde le-a mai pregătit pe ASA Tg. Mureş, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu şi FC Botoşani. A mai activat la FC Braşov (Liga 2) şi CSM Reşiţa (Liga 3). În sezonul 2024-25 a promovat în Liga 2 cu CS Tunari.

La Politehnica revine după patru ani, cu “Chirurgul” în postura de manager general, apoi antrenor principal, alb-violeţii au reuşit cea mai bună performanţă din ultima perioadă, evoluând în play-off-ul Ligii 2 în sezonul 2020-21.